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Манчестер Сити - Уотфорд
Манчестер Сити - Уотфорд: обзор матча 14 декабря 2016
Манчестер Сити
14.12.2016, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
33'
П. Хавьер Сабалета
86'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Уотфорд
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Де Брюйне
89'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Р. Стерлинг
86'
Замена
Х. Навас
️️️️
Нолито
81'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
75'
73'
Желтая карточка
Э. Капу
72'
Замена
Т. Дини
️️️️
Д. Синклэйр
60'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Д. Янмат
Замена
Фернандо
️️️️
И. Гюндоган
44'
ГОЛ! 1:0!
П. Хавьер Сабалета
Пас отдал
К. Де Брюйне
33'
30'
Замена
К. Суньига
️️️️
Р. Перейра
21'
Желтая карточка
С. Предль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
42
Яя Туре
ПП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Адлан Гедиура
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
39
Нордин Амрабат
ПП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-2-3-1
1
Браво
3
Клиши
11
Коларов
30
Отаменди
5
Сабалета
20
Гюндоган
42
Туре
19
Стерлинг
21
Сильва
11
Де Брюйне
3
Нолито
4-1-2-1-2
1
Гомес
22
Янмат
4
Предль
3
Бритос
25
Холебас
6
Капу
39
Амрабат
6
Гедиура
37
Перейра
9
Игало
24
Синклэйр
3
Нолито
16
Навас
16
Навас
3
Нолито
20
Гюндоган
5
Фернандо
5
Фернандо
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Сане
11
Де Брюйне
37
Перейра
18
Суньига
18
Суньига
37
Перейра
24
Синклэйр
14
Дини
14
Дини
24
Синклэйр
22
Янмат
90
Саксесс
90
Саксесс
22
Янмат
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уотфорд
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Манчестер Сити - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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