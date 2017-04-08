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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм - Уотфорд: обзор матча 08 апреля 2017
Тоттенхэм
08.04.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
4 : 0
Завершен
Уотфорд
33'
Д. Алли
39'
Э. Дайер
44'
Х. Сон
55'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Уотфорд
Замена
Д. Онома
️️️️
Х. Сон
88'
85'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
М. Сиссоко
️️️️
М. Дембеле
75'
70'
Замена
Т. Дини
️️️️
Н. Амрабат
Замена
Г. Кейн
️️️️
В. Янссен
61'
59'
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Дукуре
ГОЛ! 4:0!
Х. Сон
Пас отдал
К. Триппьер
55'
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
К. Эриксен
44'
ГОЛ! 2:0!
Э. Дайер
39'
34'
Желтая карточка
А. Дукуре
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
Пас отдал
Х. Сон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрик Дайер
ПП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
АП
39
Нордин Амрабат
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Тоттенхэм
13
Пау Лопес
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
14
Трой Дини
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
8
Дембеле
15
Дайер
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
14
Янссен
4-2-1-3
1
Гомес
22
Янмат
20
Кэткарт
5
Мариаппа
25
Холебас
39
Амрабат
8
Клеверли
6
Дукуре
99
Ньянг
90
Саксесс
77
Окака-Чука
8
Дембеле
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Дембеле
7
Сон
17
Онома
17
Онома
7
Сон
14
Янссен
9
Кейн
9
Кейн
14
Янссен
77
Окака-Чука
27
Кабаселе
27
Кабаселе
77
Окака-Чука
6
Дукуре
18
Суньига
18
Суньига
6
Дукуре
39
Амрабат
14
Дини
14
Дини
39
Амрабат
Остались в запасе
Тоттенхэм
Уотфорд
13
Пау Лопес
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Остались в запасе
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Тоттенхэм - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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