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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Саутгемптон
Уотфорд - Саутгемптон: обзор матча 04 марта 2017
Уотфорд
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 4
Завершен
Саутгемптон
4'
Т. Дини
79'
С. Окака-Чука
90+4'
А. Дукуре
28'
Д. Тадич
45+2'
Н. Редмонд
83'
М. Габбиадини
86'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Саутгемптон
ГОЛ! 3:4!
А. Дукуре
Пас отдал
М. Бритос
90'
+4
Замена
А. Дукуре
️️️️
С. Окака-Чука
89'
87'
Замена
Й. Класи
️️️️
Д. Тадич
86'
ГОЛ! 2:4!
Н. Редмонд
Пас отдал
Д. Тадич
85'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Габбиадини
Желтая карточка
Т. Дини
83'
83'
ГОЛ! 2:3!
М. Габбиадини
ГОЛ! 2:2!
С. Окака-Чука
Пас отдал
И. Саксесс
79'
78'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
С. Предль
73'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Э. Капу
70'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Н. Редмонд
Пас отдал
Д. Тадич
Желтая карточка
С. Окака-Чука
44'
33'
Желтая карточка
М. Габбиадини
28'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тадич
14'
Желтая карточка
С. Соареш
ГОЛ! 1:0!
Т. Дини
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЛФ
14
Трой Дини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
РФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
35
Карл Стюарт
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Саутгемптон
1
Муез Хассен
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-2-3
1
Гомес
25
Холебас
3
Бритос
4
Предль
4
Кабуль
6
Капу
85
Бехрами
8
Клеверли
77
Окака-Чука
14
Дини
99
Ньянг
4-4-1-1
17
Форстер
21
Соареш
4
Йошида
5
Стивенс
5
Бертранд
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
21
Ромеу
10
Тадич
11
Габбиадини
77
Окака-Чука
6
Дукуре
6
Дукуре
77
Окака-Чука
6
Капу
90
Саксесс
90
Саксесс
6
Капу
30
Уорд-Проус
17
Буфал
17
Буфал
30
Уорд-Проус
10
Тадич
8
Класи
8
Класи
10
Тадич
11
Габбиадини
7
Лонг
7
Лонг
11
Габбиадини
Остались в запасе
Уотфорд
Саутгемптон
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
35
Карл Стюарт
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Муез Хассен
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
35
Карл Стюарт
ЦП
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Уотфорд - Саутгемптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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