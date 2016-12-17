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Сандерленд - Уотфорд
Сандерленд - Уотфорд: обзор матча 17 декабря 2016
Сандерленд
17.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
49'
П. ван Анхолт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Уотфорд
Замена
В. Хазри
️️️️
Ф. Борини
90'
+5
Замена
С. Ларссон
️️️️
Д. Лав
88'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
А. Янузай
80'
78'
Замена
Д. Янмат
️️️️
Ю. Кабуль
75'
Желтая карточка
Ю. Кабуль
56'
Замена
И. Саксесс
️️️️
К. Суньига
ГОЛ! 1:0!
П. ван Анхолт
49'
45'
+1
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
А. Янузай
36'
31'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
С. Предль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
39
Нордин Амрабат
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Пикфорд
22
Лав
5
Коне
3
Джилободжи
15
ван Анхолт
64
Денайе
22
Ндонг
24
Янузай
9
Дефо
28
Аничебе
16
Борини
4-1-3-2
1
Гомес
4
Кабуль
4
Предль
3
Бритос
25
Холебас
6
Капу
39
Амрабат
85
Бехрами
18
Суньига
14
Дини
9
Игало
24
Янузай
16
О'Ши
16
О'Ши
24
Янузай
22
Лав
7
Ларссон
7
Ларссон
22
Лав
16
Борини
10
Хазри
10
Хазри
16
Борини
4
Предль
27
Кабаселе
27
Кабаселе
4
Предль
4
Кабуль
22
Янмат
22
Янмат
4
Кабуль
18
Суньига
90
Саксесс
90
Саксесс
18
Суньига
Остались в запасе
Сандерленд
Уотфорд
7
Итан Робсон
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
25
Костел Пантилимон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
7
Итан Робсон
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сандерленд - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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