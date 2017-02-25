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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Вест Хэм
Уотфорд - Вест Хэм: обзор матча 25 февраля 2017
Уотфорд
25.02.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
3'
Т. Дини (П)
73'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Вест Хэм
90'
+1
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Ланзини
86'
Вторая желтая
М. Антонио
Желтая карточка
Х. Холебас
83'
Замена
И. Саксесс
️️️️
М. Ньянг
82'
Желтая карточка
А. Дукуре
79'
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Желтая карточка
М. Ньянг
68'
65'
Желтая карточка
Ш. Куяте
65'
Замена
А. Айю
️️️️
Р. Снодграсс
Замена
К. Кэткарт
️️️️
Д. Янмат
52'
45'
+10
Желтая карточка
М. Антонио
Замена
А. Дукуре
️️️️
М. Сарате
45'
+9
Желтая карточка
Д. Янмат
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Дини
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Мауро Сарате
ЛФ
14
Трой Дини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
РФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Роберт Снодграсс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
16
Марк Нобл
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
4-1-2-3
1
Гомес
25
Холебас
22
Янмат
3
Бритос
4
Кабуль
6
Капу
8
Клеверли
85
Бехрами
9
Сарате
14
Дини
99
Ньянг
3-2-2-2-1
12
Рэндольф
23
Рид
6
Фонте
3
Крессуэлл
8
Фегули
8
Куяте
16
Нобл
14
Мба Обьянг
23
Снодграсс
22
Ланзини
18
Антонио
22
Янмат
20
Кэткарт
20
Кэткарт
22
Янмат
9
Сарате
6
Дукуре
6
Дукуре
9
Сарате
99
Ньянг
90
Саксесс
90
Саксесс
99
Ньянг
22
Ланзини
6
Фернандес
6
Фернандес
22
Ланзини
23
Снодграсс
24
Айю
24
Айю
23
Снодграсс
Остались в запасе
Уотфорд
Вест Хэм
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Уотфорд - Вест Хэм
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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