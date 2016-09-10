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Вест Хэм - Уотфорд
Вест Хэм - Уотфорд: обзор матча 10 сентября 2016
Вест Хэм
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 4
Завершен
Уотфорд
5'
М. Антонио
33'
М. Антонио
41'
О. Игало
45+2'
Т. Дини
53'
Э. Капу
63'
Х. Холебас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Уотфорд
86'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Желтая карточка
С. Бирам
85'
Замена
Г. Торе
️️️️
С. Бирам
85'
82'
Замена
С. Предль
️️️️
Ю. Кабуль
78'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Т. Дини
Замена
Э. Флетчер
️️️️
С. Дзадза
77'
69'
Замена
И. Саксесс
️️️️
О. Игало
Замена
Х. Кальери
️️️️
М. Нобл
69'
63'
ГОЛ! 2:4!
Х. Холебас
Пас отдал
О. Игало
53'
ГОЛ! 2:3!
Э. Капу
Пас отдал
Р. Перейра
45'
+2
ГОЛ! 2:2!
Т. Дини
42'
Желтая карточка
В. Бехрами
41'
ГОЛ! 2:1!
О. Игало
Пас отдал
Э. Капу
ГОЛ! 2:0!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Пайет
33'
Желтая карточка
С. Дзадза
12'
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Пайет
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Шейку Куяте
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-2-2-2
13
Адриан
26
Масуаку
39
Коллинс
23
Рид
3
Бирам
16
Нобл
8
Куяте
22
Ланзини
10
Пайет
11
Дзадза
18
Антонио
3-3-1-1-2
1
Гомес
20
Кэткарт
3
Бритос
4
Кабуль
22
Янмат
6
Капу
25
Холебас
85
Бехрами
37
Перейра
9
Игало
14
Дини
3
Бирам
30
Торе
30
Торе
3
Бирам
16
Нобл
9
Кальери
9
Кальери
16
Нобл
11
Дзадза
11
Флетчер
11
Флетчер
11
Дзадза
4
Кабуль
4
Предль
4
Предль
4
Кабуль
14
Дини
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
14
Дини
9
Игало
90
Саксесс
90
Саксесс
9
Игало
Остались в запасе
Вест Хэм
Уотфорд
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Вест Хэм - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Аптон Парк
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