Чезаре Бово - статистика
#83 | Защитник
|Имя
|Чезаре
|Фамилия
|Бово
|Команда
|Пескара
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1983 (40 лет)
|Рост
|181
|Вес
|75
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Чезаре
|Фамилия
|Бово
|Команда
|Пескара
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1983 (40 лет)
|Рост
|181
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пескара
|10
|0
|0
|5
|0
|Торино
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2017
|1' -90'
|Пескара (Пескара)
|2:0
|Палермо (Палермо)
|14.05.2017
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Пескара (Пескара)
|34'
|07.05.2017
|1' -90'
|Пескара (Пескара)
|0:1
|Кротоне (Кротоне)
|83'
|30.04.2017
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Пескара (Пескара)
|24.04.2017
|1' -90'
|Пескара (Пескара)
|1:4
|Рома (Рим)
|08.04.2017
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Пескара (Пескара)
|10'
|02.04.2017
|1' -90'
|Пескара (Пескара)
|1:1
|Милан (Милан)
|52'
|19.03.2017
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Пескара (Пескара)
|12.03.2017
|1' -90'
|Пескара (Пескара)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|52'
|26.02.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Пескара (Пескара)
|19.02.2017
|82' -90'
|Пескара (Пескара)
|5:0
|Дженоа (Генуя)
|11.12.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Торино (Турин)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Кьево (Верона)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Торино (Турин)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|5:1
|Кальяри (Кальяри)
|31.10.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Торино (Турин)
|26.10.2016
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:1
|Торино (Турин)
|23.10.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Лацио (Рим)
|17.10.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:4
|Торино (Турин)
|02.10.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|25.09.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:1
|Рома (Рим)
|21.09.2016
|1' -90'
|Пескара (Пескара)
|0:0
|Торино (Турин)
|18.09.2016
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|11.09.2016
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Торино (Турин)
|3'
|28.08.2016
|1' -90'
|Торино (Турин)
|5:1
|Болонья (Болонья)
|50'
|21.08.2016
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:2
|Торино (Турин)