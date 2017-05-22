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Чезаре Бово
Статистика
Чезаре Бово - статистика
Завершил карьеру
14 января 1983 (43), Рим
#83 | Защитник
181 см | 75 кг
Италия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
10
0
0
5
0
Торино
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2 : 0
22.05.2017
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
3 : 1
14.05.2017
Пескара
1' - 90'
34'
Италия. Серия А, 35 тур
Пескара
0 : 1
07.05.2017
Кротоне
1' - 90'
83'
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
1 : 0
30.04.2017
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Пескара
1 : 4
24.04.2017
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1 : 1
08.04.2017
Пескара
1' - 90'
10'
Италия. Серия А, 30 тур
Пескара
1 : 1
02.04.2017
Милан
1' - 90'
52'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3 : 0
19.03.2017
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Пескара
1 : 3
12.03.2017
Удинезе
1' - 90'
52'
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2 : 0
26.02.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5 : 0
19.02.2017
Дженоа
82' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1 : 3
11.12.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
2 : 0
04.12.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 1
26.11.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кротоне
0 : 2
20.11.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
5 : 1
05.11.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2 : 2
31.10.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
2 : 1
26.10.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
2 : 2
23.10.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
1 : 4
17.10.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
2 : 1
02.10.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3 : 1
25.09.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
0 : 0
21.09.2016
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 0
18.09.2016
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2 : 1
11.09.2016
Торино
1' - 90'
3'
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
5 : 1
28.08.2016
Болонья
1' - 90'
50'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
3 : 2
21.08.2016
Торино
Был в запасе
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