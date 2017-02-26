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    Чезаре Бово - статистика

    #83 | Защитник
    Имя Чезаре
    Фамилия Бово
    Команда Пескара
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1983 (40 лет)
    Рост 181
    Вес 75
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пескара 10 0 0 5 0
    Торино 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2017 1' -90' Пескара (Пескара) 2:0 Палермо (Палермо)
    14.05.2017 1' -90' Болонья (Болонья) 3:1 Пескара (Пескара)
    34'
    07.05.2017 1' -90' Пескара (Пескара) 0:1 Кротоне (Кротоне)
    83'
    30.04.2017 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:0 Пескара (Пескара)
    24.04.2017 1' -90' Пескара (Пескара) 1:4 Рома (Рим)
    08.04.2017 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:1 Пескара (Пескара)
    10'
    02.04.2017 1' -90' Пескара (Пескара) 1:1 Милан (Милан)
    52'
    19.03.2017 1' -90' Аталанта (Бергамо) 3:0 Пескара (Пескара)
    12.03.2017 1' -90' Пескара (Пескара) 1:3 Удинезе (Удине)
    52'
    26.02.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Пескара (Пескара)
    19.02.2017 82' -90' Пескара (Пескара) 5:0 Дженоа (Генуя)
    11.12.2016 Был в запасе Торино (Турин) 1:3 Ювентус (Турин)
    04.12.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Торино (Турин)
    26.11.2016 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Кьево (Верона)
    20.11.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Торино (Турин)
    05.11.2016 Был в запасе Торино (Турин) 5:1 Кальяри (Кальяри)
    31.10.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Торино (Турин)
    26.10.2016 Был в запасе Интер (Милан) 2:1 Торино (Турин)
    23.10.2016 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Лацио (Рим)
    17.10.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:4 Торино (Турин)
    02.10.2016 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    25.09.2016 Был в запасе Торино (Турин) 3:1 Рома (Рим)
    21.09.2016 1' -90' Пескара (Пескара) 0:0 Торино (Турин)
    18.09.2016 1' -90' Торино (Турин) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    11.09.2016 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:1 Торино (Турин)
    3'
    28.08.2016 1' -90' Торино (Турин) 5:1 Болонья (Болонья)
    50'
    21.08.2016 Был в запасе Милан (Милан) 3:2 Торино (Турин)
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