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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кьево
Торино - Кьево: обзор матча 26 ноября 2016
Торино
26.11.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
36'
Я. Фальке
38'
Я. Фальке
86'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кьево
89'
Красная карточка
Ф. Каччиаторе
86'
ГОЛ! 2:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
В. Бирса
Замена
А. Аква
️️️️
М. Бенасси
82'
81'
Замена
Л. Джаллоу
️️️️
Д. Де Гузман
69'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
Л. Бойе
️️️️
Я. Фальке
69'
Желтая карточка
Л. Кастан
65'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Базелли
58'
46'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
М. Иско
ГОЛ! 2:0!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Льяич
38'
ГОЛ! 1:0!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Баррека
36'
24'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
А. Льяич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
30
Ламин Джаллоу
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Баррека
13
Россеттини
25
Кастан
77
Дзаппакоста
16
Вальдифиори
33
Базелли
24
Бенасси
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-1-4-1
70
Соррентино
3
Дайнелли
29
Каччиаторе
18
Гобби
5
Гамберини
16
Радованович
22
Иско
23
Бирса
18
Де Гузман
19
Кастро
31
Пеллисьер
24
Бенасси
18
Аква
18
Аква
24
Бенасси
33
Базелли
10
Оби
10
Оби
33
Базелли
44
Фальке
15
Бойе
15
Бойе
44
Фальке
18
Де Гузман
30
Джаллоу
30
Джаллоу
18
Де Гузман
22
Иско
69
Меджиорини
69
Меджиорини
22
Иско
Меджиорини
45
Инглесе
45
Инглесе
Меджиорини
Остались в запасе
Торино
Кьево
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Торино - Кьево
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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