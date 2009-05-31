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Карлос Хавьер Мэтью
Статистика
Карлос Хавьер Мэтью - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1985 (41)
#25 | Защитник
183 см | 81 кг
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
6 : 2
31.05.2009
Кальяри
1' - 90'
74'
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
2 : 1
24.05.2009
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Реджо-ди-Калабрия
2 : 1
17.05.2009
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
2 : 2
10.05.2009
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
5 : 1
03.05.2009
Кальяри
1' - 46'
33'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
3 : 3
26.04.2009
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 0
19.04.2009
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
2 : 1
11.04.2009
Кальяри
69' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
1 : 0
05.04.2009
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0 : 1
22.03.2009
Кальяри
1' - 90'
31'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
0 : 1
14.03.2009
Дженоа
1' - 88'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
0 : 0
01.03.2009
Торино
1' - 90'
83'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1 : 0
22.02.2009
Кальяри
1' - 84'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
2 : 0
15.02.2009
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0 : 1
08.02.2009
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
2 : 3
31.01.2009
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
1 : 0
28.01.2009
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 4
25.01.2009
Кальяри
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 19 тур
Кальяри
2 : 0
18.01.2009
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1 : 1
10.01.2009
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кальяри
1 : 1
21.12.2008
Реджо-ди-Калабрия
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3 : 2
14.12.2008
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1 : 0
07.12.2008
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
1 : 0
30.11.2008
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
2 : 2
23.11.2008
Кальяри
1' - 90'
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