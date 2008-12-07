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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Палермо
Кальяри - Палермо: обзор матча 07 декабря 2008
Кальяри
07.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
34'
М. Фини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Палермо
Замена
Д. Астори
️️️️
Жеда
Замена
️️️️
Ф. Ливерани
Желтая карточка
П. Бьянко
Замена
А. Лаццари
️️️️
А. Коссу
Замена
А. Матри
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Д. Суччи
️️️️
М. Брешиано
Желтая карточка
Э. Кавани
Желтая карточка
А. Коссу
ГОЛ! 1:0!
М. Фини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Андреа Парола
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кальяри
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
4-2-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
20
Бьянко
6
Лопес
24
Писано
18
Парола
0
Фини
7
Коссу
27
Жеда
99
Аквафреска
4-1-2-2
32
Амелия
6
Кассани
80
Карроццьери
83
Бово
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
23
Ночерино
23
Брешиано
10
Микколи
10
Кавани
27
Жеда
13
Астори
13
Астори
27
Жеда
7
Коссу
10
Лаццари
10
Лаццари
7
Коссу
99
Аквафреска
21
Матри
21
Матри
99
Аквафреска
23
Брешиано
19
Суччи
19
Суччи
23
Брешиано
Остались в запасе
Кальяри
Палермо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Самир Уйкани
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Кальяри - Палермо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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