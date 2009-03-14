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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 14 марта 2009
Кальяри
14.03.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
85'
Р. Оливера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
Замена
Д. Рагацу
️️️️
К. Хавьер Мэтью
Желтая карточка
Р. Оливера
ГОЛ! 0:1!
Р. Оливера
Замена
️️️️
Д. Скулли
Замена
А. Матри
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Р. Оливера
️️️️
Д. Место
Желтая карточка
Д. Место
Вторая желтая
А. Коссу
Желтая карточка
И. Юрич
Желтая карточка
Б. Янкович
Желтая карточка
А. Коссу
15'
14'
Желтая карточка
О. Миланетто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
27
Жеда
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
28
Иван Юрич
ЦП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-1-1-2
22
Маркетти
25
Мэтью
2
Канини
6
Лопес
33
Агостини
0
Фини
7
Коссу
99
Аквафреска
27
Жеда
4-4-2
34
Рубиньо
27
Место
4
Кришито
16
Боккетти
19
Папастатопулос
7
Росси
0
Миланетто
28
Юрич
32
Модесто
22
Милито
10
Скулли
10
Лаццари
10
Лаццари
25
Мэтью
26
Рагацу
26
Рагацу
25
Мэтью
99
Аквафреска
21
Матри
21
Матри
99
Аквафреска
27
Место
83
Оливера
83
Оливера
27
Место
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
73
Алессио Скарпи
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кальяри - Дженоа
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Сант-Элия
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