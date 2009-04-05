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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Катания
Кальяри - Катания: обзор матча 05 апреля 2009
Кальяри
05.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Катания
80'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Катания
Замена
А. Парола
️️️️
Жеда
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
А. Матри
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
Замена
К. Сильвестри
️️️️
А. Потенца
Желтая карточка
А. Потенца
Замена
Т. Моримото
️️️️
М. Паолуччи
Замена
А. Лаццари
️️️️
А. Коссу
Замена
А. Матри
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
К. Льяма
️️️️
М. Бьяджианти
Желтая карточка
Э. Карбони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
27
Жеда
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
24
Джоната Спинези
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4-1-1-2
22
Маркетти
25
Мэтью
2
Канини
6
Лопес
33
Агостини
0
Фини
7
Коссу
99
Аквафреска
27
Жеда
4-4-2
1
Биццарри
2
Потенца
6
Стовини
26
Сильвестре
33
Капуано
17
Байокко
5
Карбони
27
Бьяджианти
76
Тедеско
9
Паолуччи
25
Маскара
27
Жеда
18
Парола
18
Парола
27
Жеда
7
Коссу
10
Лаццари
10
Лаццари
7
Коссу
99
Аквафреска
21
Матри
21
Матри
99
Аквафреска
2
Потенца
21
Сильвестри
21
Сильвестри
2
Потенца
27
Бьяджианти
19
Льяма
19
Льяма
27
Бьяджианти
9
Паолуччи
15
Моримото
15
Моримото
9
Паолуччи
Остались в запасе
Кальяри
Катания
21
Кристиано Лупателли
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
24
Джоната Спинези
ЦФ
1
Томаш Косицки
ВР
22
Мариано Иско
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
24
Джоната Спинези
ЦФ
1
Томаш Косицки
ВР
22
Мариано Иско
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кальяри - Катания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Пинцани
(Эмполи)
Стадион:
Сант-Элия
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