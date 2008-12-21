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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Реджо-ди-Калабрия
Кальяри - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 21 декабря 2008
Кальяри
21.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
1'
Р. Аквафреска
61'
Ф. Бриенца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Реджо-ди-Калабрия
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
Ф. Бриенца
Замена
А. Парола
️️️️
А. Лаццари
Желтая карточка
К. Стуани
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Чераволо
Желтая карточка
М. Фини
Замена
М. Канини
️️️️
Р. Аквафреска
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бриенца
Вторая желтая
П. Бьянко
Желтая карточка
К. Кармона
Желтая карточка
Э. Баррето
Желтая карточка
П. Бьянко
ГОЛ! 1:0!
Р. Аквафреска
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
27
Жеда
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Реджо-ди-Калабрия
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Сантос
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
20
Антонино Барилла
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
15
Сальваторе Буррай
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
5
Франческо Косенца
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
20
Бьянко
6
Лопес
24
Писано
10
Лаццари
0
Фини
7
Коссу
99
Аквафреска
27
Жеда
4-4-2
30
Кампаньоло
8
Чирилло
5
Ланцаро
21
Коста
33
Сантос
20
Барилла
8
Баррето
14
Кармона
7
Сесту
9
Чераволо
20
Бриенца
10
Лаццари
18
Парола
18
Парола
10
Лаццари
99
Аквафреска
2
Канини
2
Канини
99
Аквафреска
20
Бриенца
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
20
Бриенца
9
Чераволо
7
Стуани
7
Стуани
9
Чераволо
Остались в запасе
Кальяри
Реджо-ди-Калабрия
15
Сальваторе Буррай
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
26
Пьетро Марино
ВР
5
Франческо Косенца
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
Главный тренер
Невио Орланди
Остались в запасе
15
Сальваторе Буррай
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
5
Франческо Косенца
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Невио Орланди
Статистика матча Кальяри - Реджо-ди-Калабрия
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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