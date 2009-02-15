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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лечче
Кальяри - Лечче: обзор матча 15 февраля 2009
Кальяри
15.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Лечче
49'
М. Фини
90'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лечче
ГОЛ! 2:0!
А. Матри
Замена
️️️️
Т. Поленьи
Замена
А. Лаццари
️️️️
А. Парола
Замена
А. Матри
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Н. Вайго
Желтая карточка
А. Коссу
Замена
Н. Вайго
️️️️
А. Дзанкетта
Замена
С. Тирибокки
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
ГОЛ! 1:0!
М. Фини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Андреа Парола
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
4
Эдиньо
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
11
Н'Диайе-Папа Вайго
ЛП
21
Андреа Ардито
ЦП
6
Анжело
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
4-2-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
20
Бьянко
2
Канини
24
Писано
18
Парола
0
Фини
7
Коссу
27
Жеда
99
Аквафреска
4-3-2
22
Бенусси
3
Поленьи
2
Стендардо
14
Фабиано
3
Джулиатто
7
Дзанкетта
4
Эдиньо
0
Арьятти
21
Качья
9
Кастильо
18
Парола
10
Лаццари
10
Лаццари
18
Парола
99
Аквафреска
21
Матри
21
Матри
99
Аквафреска
7
Дзанкетта
11
Вайго
11
Вайго
7
Дзанкетта
9
Кастильо
90
Тирибокки
90
Тирибокки
9
Кастильо
Остались в запасе
Кальяри
Лечче
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
21
Андреа Ардито
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
21
Андреа Ардито
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Кальяри - Лечче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Никола Стефанини
(Прато)
Стадион:
Сант-Элия
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