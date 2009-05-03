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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Кальяри
Палермо - Кальяри: обзор матча 03 мая 2009
Палермо
03.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
5 : 1
Завершен
Кальяри
29'
Д. Мильяччо
38'
Ф. Микколи
50'
Д. Тедеско
57'
Э. Кавани
87'
Д. Суччи
48'
Жеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Кальяри
ГОЛ! 5:1!
Д. Суччи
Замена
Д. Суччи
️️️️
Ф. Ливерани
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
️️️️
Д. Тедеско
ГОЛ! 4:1!
Э. Кавани
ГОЛ! 3:1!
Д. Тедеско
ГОЛ! 2:1!
Жеда
Замена
Ф. Писано
️️️️
К. Хавьер Мэтью
ГОЛ! 2:0!
Ф. Микколи
Желтая карточка
М. Фини
Желтая карточка
К. Хавьер Мэтью
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Замена
Жеда
️️️️
А. Парола
ГОЛ! 1:0!
Д. Мильяччо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
4
Джованни Тедеско
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
23
Антонио Ночерино
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Жеда
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
3-1-3-2
32
Амелия
42
Бальдзаретти
24
Кьер
6
Кассани
21
Ливерани
4
Тедеско
11
Гуана
8
Мильяччо
10
Микколи
10
Кавани
4-3-2
22
Маркетти
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
25
Мэтью
0
Фини
10
Лаццари
18
Парола
99
Аквафреска
21
Матри
23
Ночерино
23
Ночерино
21
Ливерани
19
Суччи
19
Суччи
21
Ливерани
25
Мэтью
24
Писано
24
Писано
25
Мэтью
18
Парола
27
Жеда
27
Жеда
18
Парола
99
Аквафреска
26
Рагацу
26
Рагацу
99
Аквафреска
Остались в запасе
Палермо
Кальяри
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Палермо - Кальяри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Ренцо Барбера
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