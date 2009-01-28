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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сиена
Кальяри - Сиена: обзор матча 28 января 2009
Кальяри
28.01.2009, среда, 22:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Сиена
37'
Р. Аквафреска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сиена
Замена
️️️️
Х. Харджа
Замена
А. Лаццари
️️️️
М. Фини
Замена
Э. Калайо
️️️️
С. Вергассола
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Замена
М. Фрик
️️️️
М. Маккароне
Замена
П. Бьянко
️️️️
Д. Лопес
Замена
А. Матри
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Д. Фиканья
ГОЛ! 1:0!
Р. Аквафреска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Андреа Росси
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Сиена
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
0
Космин Моци
ЦЗ
0
Антонио Дзито
ЦП
84
Ахмед Баруссо
ЦП
4
Марио Фрик
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4-1-1-2
21
Лупателли
33
Агостини
2
Канини
6
Лопес
24
Писано
0
Фини
7
Коссу
27
Жеда
99
Аквафреска
2-5-1-2
23
Курчи
28
Брандау
0
Фиканья
18
Суньига
14
Галлоппа
13
Харджа
8
Вергассола
21
Росси
20
Яролим
7
Маккароне
5
Геззаль
6
Лопес
20
Бьянко
20
Бьянко
6
Лопес
0
Фини
10
Лаццари
10
Лаццари
0
Фини
99
Аквафреска
21
Матри
21
Матри
99
Аквафреска
7
Маккароне
4
Фрик
4
Фрик
7
Маккароне
8
Вергассола
16
Калайо
16
Калайо
8
Вергассола
Остались в запасе
Кальяри
Сиена
18
Андреа Парола
ЦП
18
Симоне Арести
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
0
Антонио Дзито
ЦП
0
Космин Моци
ЦЗ
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
84
Ахмед Баруссо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
18
Симоне Арести
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Остались в запасе
0
Антонио Дзито
ЦП
0
Космин Моци
ЦЗ
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
84
Ахмед Баруссо
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Кальяри - Сиена
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Чампи
(Рим)
Стадион:
Сант-Элия
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