Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кальяри
Фиорентина - Кальяри: обзор матча 11 апреля 2009
Фиорентина
11.04.2009, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
53'
М. Паскуаль
85'
Х. Варгас
87'
Д. Рагацу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кальяри
Вторая желтая
М. Канини
ГОЛ! 2:1!
Д. Рагацу
ГОЛ! 2:0!
Х. Варгас
Замена
Д. Рагацу
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Замена
М. Донадель
️️️️
С. Йоветич
Желтая карточка
Д. Лопес
Замена
Х. Варгас
️️️️
Ф. Семиоли
Замена
К. Хавьер Мэтью
️️️️
М. Фини
Желтая карточка
А. Агостини
Желтая карточка
А. Коссу
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
М. Канини
Желтая карточка
А. Агостини
ГОЛ! 1:0!
М. Паскуаль
Желтая карточка
А. Джилардино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
11
Жаоад Заири
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
4
Серхио Альмирон
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
Кальяри
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-1-3-2
1
Фрей
21
Паскуаль
5
Гамберини
3
Дайнелли
16
Комотто
30
Мело
8
Кузманович
18
Монтоливо
77
Семиоли
19
Джилардино
9
Йоветич
4-2-2
22
Маркетти
24
Писано
2
Канини
6
Лопес
33
Агостини
0
Фини
10
Лаццари
27
Жеда
21
Матри
77
Семиоли
11
Варгас
11
Варгас
77
Семиоли
9
Йоветич
33
Донадель
33
Донадель
9
Йоветич
8
Кузманович
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
8
Кузманович
0
Фини
25
Мэтью
25
Мэтью
0
Фини
7
Коссу
7
Коссу
21
Матри
26
Рагацу
26
Рагацу
21
Матри
Остались в запасе
Фиорентина
Кальяри
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
30
Марко Сторари
ВР
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
18
Андреа Парола
ЦП
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
30
Марко Сторари
ВР
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Кальяри
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Кальяри
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+