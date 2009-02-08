Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Аталанта
Кальяри - Аталанта: обзор матча 08 февраля 2009
Кальяри
08.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
66'
Л. Чигарини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Аталанта
Замена
А. Лаццари
️️️️
М. Фини
ГОЛ! 0:1!
Л. Чигарини
Замена
Д. Капелли
️️️️
Л. Таламонти
Замена
️️️️
С. Падоин
Замена
М. Канини
️️️️
А. Коссу
Вторая желтая
Д. Лопес
Желтая карточка
П. Бьянко
Желтая карточка
Л. Чигарини
Желтая карточка
Д. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
27
Жеда
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Кристиано Дони
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
34
Марино Дефенди
ПП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
4-1-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
20
Бьянко
6
Лопес
24
Писано
0
Фини
7
Коссу
99
Аквафреска
27
Жеда
4-3-2
47
Консильи
13
Гарич
17
Манфредини
0
Таламонти
6
Беллини
17
Гуаренте
8
Чигарини
19
Падоин
10
Флоккари
27
Дони
7
Коссу
2
Канини
2
Канини
7
Коссу
0
Фини
10
Лаццари
10
Лаццари
0
Фини
11
Ларривей
11
Ларривей
0
Таламонти
25
Капелли
25
Капелли
0
Таламонти
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
18
Андреа Парола
ЦП
18
Симоне Арести
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
34
Марино Дефенди
ПП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
18
Симоне Арести
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
34
Марино Дефенди
ПП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Кальяри - Аталанта
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Аталанта
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+