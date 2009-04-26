Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кальяри
Сампдория - Кальяри: обзор матча 26 апреля 2009
Сампдория
26.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 3
Завершен
Кальяри
26'
Г. Марилунго
43'
Г. Марилунго
86'
А. Кассано
47'
А. Матри
67'
Р. Аквафреска (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кальяри
ГОЛ! 3:2!
А. Кассано
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
С. Луккини
Замена
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
А. Паломбо
️️️️
Д. Дессена
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Аквафреска
Замена
Д. Паццини
️️️️
Г. Марилунго
ГОЛ! 2:1!
А. Матри
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
Г. Марилунго
ГОЛ! 2:0!
Г. Марилунго
Желтая карточка
П. Бьянко
ГОЛ! 1:0!
Г. Марилунго
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
4-4-2
83
Миранте
5
Гастальделло
3
Циглер
17
Луккини
18
Станкявичус
0
Франческини
27
Дессена
82
Дельвеккио
4
Падалино
19
Марилунго
99
Кассано
4-2-1-2
21
Лупателли
24
Писано
20
Бьянко
2
Канини
33
Агостини
0
Фини
10
Лаццари
7
Коссу
21
Матри
99
Аквафреска
17
Луккини
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
17
Луккини
27
Дессена
17
Паломбо
17
Паломбо
27
Дессена
19
Марилунго
11
Паццини
11
Паццини
19
Марилунго
Остались в запасе
Сампдория
Кальяри
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Андреа Парола
ЦП
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сампдория - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Кальяри
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+