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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Реджо-ди-Калабрия - Кальяри
Реджо-ди-Калабрия - Кальяри: обзор матча 17 мая 2009
Реджо-ди-Калабрия
17.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
26'
Ф. Чераволо
49'
Ф. Бриенца
18'
А. Лаццари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реджо-ди-Калабрия - Кальяри
Замена
Д. Адеджо
️️️️
А. Барилла
Замена
А. Парола
️️️️
П. Бьянко
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Э. Баррето
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бриенца
Замена
Б. Корради
️️️️
Ф. Чераволо
Замена
Ф. Коцца
️️️️
Э. Халлфредссон
ГОЛ! 1:1!
Ф. Чераволо
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Лаццари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
0
Лука Виджиани
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
27
Жеда
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
10
Франческо Коцца
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Кальяри
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Даниэле Мальочетти
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Андреа Парола
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
3-5-2
1
Пуджиони
8
Чирилло
21
Коста
5
Ланцаро
20
Халлфредссон
8
Баррето
14
Кармона
20
Барилла
0
Виджиани
20
Бриенца
9
Чераволо
3-2-2-2
22
Маркетти
6
Лопес
20
Бьянко
2
Канини
33
Агостини
25
Мэтью
0
Фини
10
Лаццари
99
Аквафреска
27
Жеда
20
Барилла
4
Адеджо
4
Адеджо
20
Барилла
9
Чераволо
9
Корради
9
Корради
9
Чераволо
20
Халлфредссон
10
Коцца
10
Коцца
20
Халлфредссон
20
Бьянко
18
Парола
18
Парола
20
Бьянко
5
Манкосу
5
Манкосу
99
Аквафреска
26
Рагацу
26
Рагацу
99
Аквафреска
Остались в запасе
Реджо-ди-Калабрия
Кальяри
26
Пьетро Марино
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
2
Даниэле Мальочетти
ЦЗ
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
2
Даниэле Мальочетти
ЦЗ
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
Главный тренер
Невио Орланди
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Кальяри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Оресте Гранилло
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