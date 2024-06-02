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    Tomás Ángel - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Tomás Ángel
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    31.07.2024 Был в запасе Лос-Анджелес 2:3
    (2:4)п         		Ванкувер Уайткепс Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
    21.07.2024 Был в запасе Сиэтл 0:3 Лос-Анджелес США. МЛС, 37 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2024 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 0:3 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    18.07.2024 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    14.07.2024 86' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:5 Коламбус (Коламбус)
    05.07.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    30.06.2024 79' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Колорадо (Денвер)
    23.06.2024 84' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 6:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    87'
    20.06.2024 79' -90' Остин (Остин) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    16.06.2024 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 1:3 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    02.06.2024 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:0 Даллас (Даллас)
    30.05.2024 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    26.05.2024 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 0:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    16.05.2024 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    12.05.2024 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    05.05.2024 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 3:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    28.04.2024 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Портленд (Портленд)
    13.04.2024 Был в запасе Портленд (Портленд) 2:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.04.2024 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    10.03.2024 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    02.03.2024 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    25.02.2024 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
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