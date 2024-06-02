Tomás Ángel - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Tomás Ángel
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Tomás Ángel
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|31.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес
|
2:3
(2:4)п
|Ванкувер Уайткепс
|Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Сиэтл
|0:3
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 37 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2024
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:3
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|18.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|14.07.2024
|86' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:5
|Коламбус (Коламбус)
|05.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.06.2024
|79' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)
|23.06.2024
|84' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|6:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|87'
|20.06.2024
|79' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|16.06.2024
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|1:3
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:0
|Даллас (Даллас)
|30.05.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|0:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|16.05.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|3:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|2:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)