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Льорис подписал контракт с клубом из США
«Лос-Анджелес» ведет переговоры с победителем ЧМ-2018
Комментарий Кьеллини по поводу завершения карьеры
Кьеллини завершит карьеру в 39 лет
В Месси бросили бутылку после матча МЛС