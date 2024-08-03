Rafael Fonseca - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Rafael Fonseca
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Rafael Fonseca
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|87' - 90'
|Верес
|0:2
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 3 тур
|15.08.2024
|84' - 90'
|Виктория
|1:0
|Кривбасс
|Лига Европы, 3 раунд, ответный матч
|11.08.2024
|1' - 61'
|Карпаты
|2:0
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 2 тур
|08.08.2024
|Был в запасе
|Кривбасс
|0:2
|Виктория
|Лига Европы, 3 раунд, первый матч
|03.08.2024
|1' - 90'
|Кривбасс
|1:0
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|84' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|08.08.2024
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Виктория (Пльзень)