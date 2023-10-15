Два сотрудника украинского «Кривбасса» не вернулись в страну после матчей в Европе
Украинский клуб потребовал от компании Joma прекратить работу в России
Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»
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Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»
Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»
УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»
Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»
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Павлов перешел в «Черноморец». Это первый трансфер российского игрока в украинский клуб с 2014 года
Два сотрудника украинского «Кривбасса» не вернулись в страну после матчей в Европе
Украинский клуб потребовал от компании Joma прекратить работу в России