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11
Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»
31 октября 2022, 16:58
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2
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19
Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»
31 октября 2022, 16:58
4
УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»
19 ноября 2021, 23:54
2
Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»
8 мая 2020, 19:35
19
Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»
8 мая 2020, 13:17
29
Павлов перешел в «Черноморец». Это первый трансфер российского игрока в украинский клуб с 2014 года 
15 февраля 2019, 01:56
8
Два сотрудника украинского «Кривбасса» не вернулись в страну после матчей в Европе
15 октября 2023, 17:57
13
Украинский клуб потребовал от компании Joma прекратить работу в России
7 марта 2023, 14:42
11
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Черноморец - Кривбасс - 20 апреля 2024

Черноморец
20.04.2024, суббота, 00:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
- : -
Не начался
Кривбасс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Черноморец - Кривбасс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Будущие
Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
- : -
23.02.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Верес
- : -
25.02.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Днепр-1
- : -
25.02.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Металлист 1925
- : -
25.02.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Рух
- : -
25.02.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
- : -
23.02.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Верес
- : -
25.02.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Днепр-1
- : -
25.02.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Металлист 1925
- : -
25.02.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Рух
- : -
25.02.2024
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