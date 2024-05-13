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    Петржела дал совет «Зениту» по поводу будущего Семака

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургскому клубу стоит задуматься о прекращении сотрудничества с Сергеем Семаком.

    «Не знаю, какие конкретно методы использует Семак, но они больше не работают. Об этом говорят результаты «Зенита» в этом сезоне, если сравнивать их с предыдущими.

    Наверное, клубу стоит подумать о смене тренера. Это могло бы помочь им», – сказал Петржела.

    • Петербуржцы упустили лидерство в РПЛ за 2 тура до конца сезона.
    • У команды 5 матчей подряд без побед.
    • Сообщалось о планах «Зенита» продлить контракт с Семаком до 2030 года.
    • Петржела ранее называл его «русским Фергюсоном».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:58
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    Комментарии (11)
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    Spartak_forv@
    1715609578
    А месяц назад был русский Фергюсон)
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    порт
    1715609643
    Ну в клубе ооочень ждали совета Петржелы.
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    The only one
    1715609891
    Ещё месяц назад Семак был неприкасаемый святой. Как же это по нашему- чуть что не так- хором обосрать с ног до головы.
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    Таврида
    1715610344
    "Меня, меня верните" - Петржела(
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    Цугундeр
    1715610755
    Вот-ведь , прокисший суп с клёцками ... Сам с шестью чехами когда-то бардаку навёл ,а дрищет , что ФергюсСер должен уйти . Так он вернётся через год , после седьмого места Зенита .
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    ...уефан
    1715611043
    ...вдруг, как-то сразу Властимила потянуло в Питер. Вспомнился, нечаянно зачатый и любимый сын, его уютная и теплая, немного пополневшая, но ещё моложавая мама...
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    шахта Заполярная
    1715611643
    Зашатался стул под сережей.
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