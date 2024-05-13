Петржела дал совет «Зениту» по поводу будущего Семака

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургскому клубу стоит задуматься о прекращении сотрудничества с Сергеем Семаком.

«Не знаю, какие конкретно методы использует Семак, но они больше не работают. Об этом говорят результаты «Зенита» в этом сезоне, если сравнивать их с предыдущими.

Наверное, клубу стоит подумать о смене тренера. Это могло бы помочь им», – сказал Петржела.