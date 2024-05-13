В Госдуме предложили Миранчуку выйти на финал Лиги Европы с российским флагом

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о том, что Алексей Миранчук может сыграть в финале Лиги Европы-2023/24.

Матч пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».

Соперником «Аталанты» будет «Байер».

«Я за традиции. Если у футболистов есть традиция выходить после побед в финалах с флагом своих стран, то почему это должно нарушаться?

Если с флагом выйдет Миранчук, как будут реагировать на это наши соседи и «поклонники» России – это второй вопрос. Надеюсь, Миранчук примет правильное решение.

По этому вопросу надо консультироваться с клубом, а есть ещe родственники и друзья. Также не надо забывать о безопасности. Это сложный вопрос.

Но главное – мы хотим пожелать ему успеха, потому что в финале ещe надо победить. Но я за то, чтобы он выходил с флагом России», – заявил Свищев.