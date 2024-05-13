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    • В Госдуме предложили Миранчуку выйти на финал Лиги Европы с российским флагом

    В Госдуме предложили Миранчуку выйти на финал Лиги Европы с российским флагом

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о том, что Алексей Миранчук может сыграть в финале Лиги Европы-2023/24.

    • Матч пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».
    • Соперником «Аталанты» будет «Байер».

    «Я за традиции. Если у футболистов есть традиция выходить после побед в финалах с флагом своих стран, то почему это должно нарушаться?

    Если с флагом выйдет Миранчук, как будут реагировать на это наши соседи и «поклонники» России – это второй вопрос. Надеюсь, Миранчук примет правильное решение.

    По этому вопросу надо консультироваться с клубом, а есть ещe родственники и друзья. Также не надо забывать о безопасности. Это сложный вопрос.

    Но главное – мы хотим пожелать ему успеха, потому что в финале ещe надо победить. Но я за то, чтобы он выходил с флагом России», – заявил Свищев.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии (13)
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    Project Бабангида
    1715604645
    у кого то я смотрю патриотизм прям из жопы в месте с флагштоком лезет. не дай бог ещё и гимн от туда прорвётся
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    ...уефан
    1715604827
    ...сиди посвистывай тихо, молча, может за тобой и не придут тогда...
    Ответить
    СпорЦмен
    1715605075
    Идея неплохая. Дело в том, что не приветствуется. Все ниже подписавшиеся, скорее выйдут в стрингах и накрашенные на праздник 1 мая (гей парад) в Европе, патриотизм у них не в моде.
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    Mariner
    1715605319
    Было бы конечно хорошо, но я очень сомневаюсь, что Аталанта сможет хоть что-то противопоставить нынешнему Байеру.
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    Mirak92
    1715606285
    Ну и поедет он домой пылиться Не слушай Леха ,играй в удовольствия . Спорт в не политки ,а сами провоцировать пытаються . Планета Обезьян
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    The only one
    1715607633
    Гражданин Свищев предлагает Миранчуку закончить футбольную карьеру в европе? Показал бы сам пример, как депутат. Проехал бы с нашим флагом хотя бы по странам прибалтики.
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    Hala Madrid
    1715608227
    Езжай и выйди сам, умные такие депутаты в ГД
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    MazaiNN
    1715610652
    Предлагаю Дмитрию Свищеву выйти в народ. На метро до дома доехать. По пути в супермаркет зайти масло с хлебом купить макарошек.
    Ответить
    BarStep
    1715611687
    Ну во первых бомбардьеры, не НА финал, а после финала и то в случае победы Аталанты.. И в чем други мои он (Свищев) не прав?! Это традиция, это нормально, так делают все игроки победившей в финале команды!! Вопрос в другом, сделает так Миранчук Алексей?! Однозначно нет! От слова никогда, потому как парень он хороший, но ссулявый и собственное благополучие для него превыше всего.. Осуждаю? Нет конечно - это его выбор (Италия). Но! Уважения к нему так же нет
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    NewLife
    1715612239
    Это не Свищев, а патриотищев какой-то.
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