Кержаков впервые рассказал о тренерской стажировке в «Севилье»

Александр Кержаков раскрыл подробности своей стажировки в «Севилье».
«Моя стажировка в «Севилье» завершилась. Был микроцикл от игры к игре. Всe было прекрасно. Вспомнить и увидеть старых знакомых, посмотреть на то, как преображается инфраструктура клуба, на работу нового главного тренера.
Это было интересно и познавательно – поговорить с ним о его взглядах на футбол, в том числе тактических. Конечно, эта стажировка пошла мне на пользу. Обо всех моментах, которые меня интересовали, я поговорил с Кике Флоресом.
Есть много интересных вещей, о которых можно задуматься, что-то привнести в свою дальнейшую работу. Был долгий серьeзный разговор, я наблюдал на тренировочным процессом. Очень много познавательного», – сказал Кержаков.
- Российского тренера в ноябре уволили из «Спартака» (Суботица).
- Он возглавлял команду менее полугода.
- За «Севилью» Кержаков выступал с 2007-го по 2008-й год.