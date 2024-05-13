Кержаков впервые рассказал о тренерской стажировке в «Севилье»

Александр Кержаков раскрыл подробности своей стажировки в «Севилье».

«Моя стажировка в «Севилье» завершилась. Был микроцикл от игры к игре. Всe было прекрасно. Вспомнить и увидеть старых знакомых, посмотреть на то, как преображается инфраструктура клуба, на работу нового главного тренера.

Это было интересно и познавательно – поговорить с ним о его взглядах на футбол, в том числе тактических. Конечно, эта стажировка пошла мне на пользу. Обо всех моментах, которые меня интересовали, я поговорил с Кике Флоресом.

Есть много интересных вещей, о которых можно задуматься, что-то привнести в свою дальнейшую работу. Был долгий серьeзный разговор, я наблюдал на тренировочным процессом. Очень много познавательного», – сказал Кержаков.