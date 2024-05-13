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    • Кержаков впервые рассказал о тренерской стажировке в «Севилье»

    Кержаков впервые рассказал о тренерской стажировке в «Севилье»

    Александр Кержаков раскрыл подробности своей стажировки в «Севилье».

    «Моя стажировка в «Севилье» завершилась. Был микроцикл от игры к игре. Всe было прекрасно. Вспомнить и увидеть старых знакомых, посмотреть на то, как преображается инфраструктура клуба, на работу нового главного тренера.

    Это было интересно и познавательно – поговорить с ним о его взглядах на футбол, в том числе тактических. Конечно, эта стажировка пошла мне на пользу. Обо всех моментах, которые меня интересовали, я поговорил с Кике Флоресом.

    Есть много интересных вещей, о которых можно задуматься, что-то привнести в свою дальнейшую работу. Был долгий серьeзный разговор, я наблюдал на тренировочным процессом. Очень много познавательного», – сказал Кержаков.

    • Российского тренера в ноябре уволили из «Спартака» (Суботица).
    • Он возглавлял команду менее полугода.
    • За «Севилью» Кержаков выступал с 2007-го по 2008-й год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Spartak_forv@
    1715605586
    Стремление похвально.Заинтересован в своём развитии как тренер
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