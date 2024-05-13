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    • Миллер определил наказание игрокам «Зенита», если команда останется в сезоне без трофеев

    Миллер определил наказание игрокам «Зенита», если команда останется в сезоне без трофеев

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообщался с игроками после матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

    «Общение Алексея Миллера с игроками в какой-то форме было. И сказано было примерно то, что, если не выиграете трофей, будете лишены «всех бонусов».

    А бонусы там приличные. До 300 тысяч евро по итогам сезона. В зависимости от вклада каждого в общие достижения. Ну и за отдельные матчи тоже», – написал петербургский журналист Кирилл Легков.

    • «Зенит» претендует на золотой дубль.
    • Для выхода в суперфинал Фонбет Кубка России нужно 15 мая пройти ЦСКА.
    • Для титула РПЛ нужно отыграть отставание в 3 очка от «Динамо».

    Кто выиграл больше трофеев из ЦСКА и «Зенита»? Тест на футбольную память

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Легкова

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    Комментарии (46)
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    insider_retro
    1715588458
    Возможна вспышка "спортивного духа"... А может возобладает обычный пох..зм...
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    ziborock
    1715589758
    300 тысяч?!))) Да Клаудиньо столько за 2 месяца получает!)))
    Ответить
    Алексей З
    1715591258
    Вверх дебилизма !!! Сами то они не понимают , что без трофеев премиальных не видать ? Клоун создал (скупил)"коллективчик" когда возвания к чести клуба , к любви к городу пустой звук, только бабло, как аргумент. Если Вендел и Клава нормально уже "срубили" и тебе могут дать 300К, только отье.ись и отпусти. Как быть ?
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    BRO_football
    1715594477
    Может, Семаку и тренерскому штабу надо наказание, а не игрокам? Миллер сам виноват. Дал им контракт на 6 лет вперёд, они и обленились!
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    ...уефан
    1715594495
    ... всё в рамках контрактов и ни чего более...
    Ответить
    алдан2014
    1715594568
    Лишить баланды!
    Ответить
    Taps
    1715594868
    @******@ народные деньги раздают. А они так нужны для СВО.
    Ответить
    Бриг
    1715595963
    ДУРОСТЬ НЕДАЛЕКОГО ЧИНОВНИКА. Нет, чтобы подбодрить как-то успокоить. Давай как в гражданскую расстреляем всех за вредительство. Такие у нас начальники с недавнего времени.
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    СпорЦмен
    1715596091
    Да уберите вы уже тренера. Семак, как и Абаскаль, из кожи вон лезит, чтобы его убрали!
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    Plyash
    1715597717
    А сэкономленные тысячи евро в банке клуба останутся под проценты,или их г-н МиллЯр пожертвует на лечение онкобольных детишек; на развитие детского футбола Зе-2; на покупку бразильских мастеров более "высокого полёта." Возможностей тьма,только вот для чьего ума.
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