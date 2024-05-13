Миллер определил наказание игрокам «Зенита», если команда останется в сезоне без трофеев

Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообщался с игроками после матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).
«Общение Алексея Миллера с игроками в какой-то форме было. И сказано было примерно то, что, если не выиграете трофей, будете лишены «всех бонусов».
А бонусы там приличные. До 300 тысяч евро по итогам сезона. В зависимости от вклада каждого в общие достижения. Ну и за отдельные матчи тоже», – написал петербургский журналист Кирилл Легков.
- «Зенит» претендует на золотой дубль.
- Для выхода в суперфинал Фонбет Кубка России нужно 15 мая пройти ЦСКА.
- Для титула РПЛ нужно отыграть отставание в 3 очка от «Динамо».
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