Миллер определил наказание игрокам «Зенита», если команда останется в сезоне без трофеев

Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообщался с игроками после матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Общение Алексея Миллера с игроками в какой-то форме было. И сказано было примерно то, что, если не выиграете трофей, будете лишены «всех бонусов».

А бонусы там приличные. До 300 тысяч евро по итогам сезона. В зависимости от вклада каждого в общие достижения. Ну и за отдельные матчи тоже», – написал петербургский журналист Кирилл Легков.

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