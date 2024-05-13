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    • Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» в эпоху Федуна

    Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» в эпоху Федуна

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев недоволен тем, как управляли клубом при Леониде Федуне.

    • Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
    • В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».

    «В «Спартаке» во время главенствования Федуна поменялось 15-16 тренеров. Тренеры виноваты или тот, кто их приглашал, не понимая, кого берет, а потом увольняет? Безобразие, как они руководят клубами и как относятся к тренерской профессии.

    Дальше начала командовать Зарема. Фамилии Пеле, (Дмитрия) Аленичева и так далее я слышал, про Зарему ничего не слышал. И тут она выходит на первый план. С какой стати? Кто она в футболе?» – сказал Ловчев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (5)
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    алдан2014
    1715604162
    Весьма странная личность этот ловчев,заявления глупенькие
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    Spartak_forv@
    1715605501
    Что же раньше то молчал?
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715607122
    У дедушки похоже деменция, сто раз одно и тоже повторяет и забывает, что вчера говорил.
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    ...уефан
    1715607532
    ...эх, Евгений, гони ты прочь от себя этих всех писарчуков, а то ещё ляпнешь, чего нибудь не в тему, стыда потом не оберешься. Хотя, чего я? Уже столько сказано...
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    шахта Заполярная
    1715611875
    Ловчев похоже из запоя вышел и по старой памяти Федуна критиковать.
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