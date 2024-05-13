Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» в эпоху Федуна

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев недоволен тем, как управляли клубом при Леониде Федуне.

Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.

В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».

«В «Спартаке» во время главенствования Федуна поменялось 15-16 тренеров. Тренеры виноваты или тот, кто их приглашал, не понимая, кого берет, а потом увольняет? Безобразие, как они руководят клубами и как относятся к тренерской профессии.

Дальше начала командовать Зарема. Фамилии Пеле, (Дмитрия) Аленичева и так далее я слышал, про Зарему ничего не слышал. И тут она выходит на первый план. С какой стати? Кто она в футболе?» – сказал Ловчев.