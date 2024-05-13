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    Мамаев ответил, жалеет ли о чем-то в жизни

    Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев не хотел бы что-либо изменить в своей жизни.

    – Вы о чeм-нибудь жалеете?

    – Я много раз об этом думал. Но о чeм жалеть? Жизнь меня привела туда, где я сейчас нахожусь. Без всего, что случилось в моей жизни, сегодняшнего дня бы не было.

    – Но если бы что-нибудь можно было исправить?

    – Оставил бы всe как есть. Сейчас я максимально счастлив, и я этим очень дорожу. Самое важное то, что есть сейчас.

    – А какой Павел Мамаев сейчас? Что в нeм изменилось?

    – Глупо выглядит тот человек, который оценивает себя со стороны ума и мудрости. Если говорить про поведенческие манеры, то я многое убрал из своей жизни. Стал ли я сдержаннее и терпеливее, смотрю ли на какие-то вещи по-другому? Да. Я уже не тот человек, который был пять лет назад. Многое переосмыслил, на многое начал смотреть иначе.

    • Мамаев завершил карьеру в прошлом году.
    • На счету Мамаева 15 матчей за сборную.
    • В 2018-2019 игрок был в тюрьме.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1715601253
    У всех есть свои "скелеты в шкафу", главное чтобы с годами их количество не увеличивалось.
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