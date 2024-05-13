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    Головин отреагировал на выход «Монако» в Лигу чемпионов

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о том, что его команда вернется в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

    • Монегаски квалифицировались в главный еврокубок на правах вице-чемпиона Франции.
    • Они не участвовали в основном турнире ЛЧ с сезона-2018/19.
    • Головин сейчас восстанавливается после травмы.

    «Очень рад этому событию, поздравляю с ним всех наших болельщиков! Понятно, что есть титулы и трофеи, есть чемпионат и Кубок, но для меня действительно важно быть участником такого турнира, как Лига чемпионов.

    Это идет еще со времен выступления за ЦСКА, когда было много ярких матчей и эмоций. Для меня это особый турнир, всегда говорил об этом и стремился к тому, чтобы «Монако» завоевал путевку в него по итогам сезона.

    Несколько раз мы были близки к групповому этапу, играли в квалификации, но теперь ничто не должно помешать нам сыграть в основной сетке.

    Уверен, что по тому, как мы играли в этом сезоне, как прошли всю дистанцию, мы абсолютно справедливо занимаем место, которое позволит принять участие в Лиге чемпионов», – заявил Головин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    алдан2014
    1715604236
    Удачи Сашка!
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