Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Радимов ответил, можно ли считать «Динамо» чемпионом уже сейчас

    Радимов ответил, можно ли считать «Динамо» чемпионом уже сейчас

    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Динамо» – чемпион? Подождите. Три тура назад мы говорили, что у «Динамо» не будет даже бронзовых медалей. Любая из трeх команд может выиграть чемпионат. Может произойти всe что угодно.

    Может получиться так, что «Краснодар» и «Динамо» в последнем туре сыграют вничью, а чемпионом станет «Зенит». «Динамо» – фаворит. Но, на мой взгляд, календарь у «Зенита» попроще», – сказал Радимов.

    • «Динамо» лидирует с отрывом в 3 очка (номинально в 2, но в случае равенства очков есть преимущество над «Зенитом»).
    • Команда не становилась чемпионом с 1976 года.
    • Сезон РПЛ закончится 25 мая.

    Новости по теме
    «Динамо» анонсировало Братский Кубок-2024: в нем примут участие по 2 клуба из России и Сербии
    Опубликована сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
    Личка ответил на вопрос о возможном уходе Тюкавина из «Динамо» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:43
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ilichkadr
    1715587751
    Календарь у «Зенита» попроще»!? Влад, ты забыл за Грозный, где играть всем командам очень тяжело.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1715589062
    Не нужно забывать, что у динамо преимущество перед помойкой по личным встречам.
    Ответить
    Алексей З
    1715590498
    Все три клуба имеют шанс на Чемпионство. Динамо в приоритете , так как играет дома и объективно сильнее КС. Краснодар в Сочи , это 50/50. Зенит в Грозном сам не выиграет, всё от желания Кадырова. Пока вот такой расклад. Не обязательно кого-то спрашивать , неужели сами 2×2 сожить трудно. Нового никто не скажет.
    Ответить
    алдан2014
    1715594285
    Какой ду-ра-гон это спрашивает вообще? Надо было послать его в генича
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+