Радимов ответил, можно ли считать «Динамо» чемпионом уже сейчас

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Динамо» – чемпион? Подождите. Три тура назад мы говорили, что у «Динамо» не будет даже бронзовых медалей. Любая из трeх команд может выиграть чемпионат. Может произойти всe что угодно.

Может получиться так, что «Краснодар» и «Динамо» в последнем туре сыграют вничью, а чемпионом станет «Зенит». «Динамо» – фаворит. Но, на мой взгляд, календарь у «Зенита» попроще», – сказал Радимов.