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    • Гаджиев – о «Зените»: «Эта болезнь не связана с импотенцией»

    Гаджиев – о «Зените»: «Эта болезнь не связана с импотенцией»

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева в адрес игроков.

    • Он назвал футболистов «импотентами» после поражения от ЦСКА (0:1).
    • Петербуржцы упустили лидерство в РПЛ за 2 тура до конца сезона.
    • У команды 5 матчей подряд без побед.

    «Я не вижу, что бразильцы «Зенита» потеряли мотивацию. Не вижу, что они инфантильны. Они стараются, это видно, когда на поле идeт жeсткое противоборство, когда возникают конфликты.

    Я бы не стал так жeстко говорить о них, как Медведев. Это на самом деле не так. Команда – это живой организм, бывают спады. Она может себя не хорошо чувствовать, какие-то болезни.

    Эта болезнь не связана с импотенцией. У них меняется состав: Малком ушeл, тот ушeл. Пришли новые игроки, пока не ясно, сыгрались они, не сыгрались.

    Нельзя же считать все остальные клубы импотентами. Если так рассуждать, то в прошлые годы, когда «Зенит» опережал своих конкурентов на 10-15 очков, как назвать?

    Мы же не можем сказать, что «Локомотив» – импотенты. Это футбол, все с относительно равными возможностями. Наш чемпионат стал лучше и сильнее», – сказал Гаджиев.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 13:45
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    Комментарии (7)
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    Алексей З
    1715599851
    Ну точно не сильнее, скорее непредсказуем.
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    andr45
    1715600713
    Эт не импотенция, это типичный какогенез) СПРАВОЧНО КАКОГЕНЕЗ - неспособность, бессилие, беспомощность, несподручность, бессильность
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    алдан2014
    1715603343
    Даже представить сложно кем называл Медведева Миллер в беседе. И куда грозил послать,если не будет результа.
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    acor94
    1715604210
    Это скорее зенит стал слабее, а не остальные сильнее.
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    СпорЦмен
    1715605620
    Акуевшие долбо*бы. Вот так их можно назвать. Во главе с импотентом.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715607944
    Насчёт возможностей Гаджиев конечно же не прав, если иметь ввиду например финансирование зенита и воронежского факела, соответственно тех футболистов, которых может купить себе Питер, не может позволить Воронеж.
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