Гаджиев – о «Зените»: «Эта болезнь не связана с импотенцией»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева в адрес игроков.

Он назвал футболистов «импотентами» после поражения от ЦСКА (0:1).

Петербуржцы упустили лидерство в РПЛ за 2 тура до конца сезона.

У команды 5 матчей подряд без побед.

«Я не вижу, что бразильцы «Зенита» потеряли мотивацию. Не вижу, что они инфантильны. Они стараются, это видно, когда на поле идeт жeсткое противоборство, когда возникают конфликты.

Я бы не стал так жeстко говорить о них, как Медведев. Это на самом деле не так. Команда – это живой организм, бывают спады. Она может себя не хорошо чувствовать, какие-то болезни.

Эта болезнь не связана с импотенцией. У них меняется состав: Малком ушeл, тот ушeл. Пришли новые игроки, пока не ясно, сыгрались они, не сыгрались.

Нельзя же считать все остальные клубы импотентами. Если так рассуждать, то в прошлые годы, когда «Зенит» опережал своих конкурентов на 10-15 очков, как назвать?

Мы же не можем сказать, что «Локомотив» – импотенты. Это футбол, все с относительно равными возможностями. Наш чемпионат стал лучше и сильнее», – сказал Гаджиев.