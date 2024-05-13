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Хлусевич рассказал, что Слишкович изменил в «Спартаке»

13 мая 2024, 10:00
7

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил работу и.о. главного тренера команды Владимира Слишковича.

– Хочется, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»?

– Все хотят по-разному. Как получится, так и будет. Мы, футболисты, делаем всe возможное, чтобы команда выигрывала.

– Чем Слишкович влюбляет? Он расслабил игроков?

– Немножко упростил игру. Отчасти упростил быт. Может быть, это тоже как-то повлияло. Потому что мелочей в футболе не бывает, как вы знаете.

  • Слишкович в апреле в качестве и.о. сменил Гильермо Абаскаля.
  • У «Спартака» 7 матчей подряд без поражений.
  • Завтра, 15 мая, «Спартак» проведет кубковый матч против «Балтики».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Спартак Хлусевич Даниил Слишкович Владимир
Комментарии (7)
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Иван Петров 1986
1715585433
Понятно. Если он что-то решит ужесточить, то вы и его сливать начнете.
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paracetamol
1715589609
Немножко упростил игру. Стал играть как середняк, от обороны. А где знаменитые свинские стеночки?
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Fialet
1715595254
Подмялся под Тжикию, тот разрешил своим шестёркам играть по настоящему. А в остальном багаж Абаскаля работает.
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alefreddy
1715627164
а раньше на поле номер отбывали
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zigbert
1715628276
Здоровый климат в любой команде необходим. Но иногда со стороны трудно понять что творится в коллективе.
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