Хлусевич рассказал, что Слишкович изменил в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил работу и.о. главного тренера команды Владимира Слишковича.

– Хочется, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»?

– Все хотят по-разному. Как получится, так и будет. Мы, футболисты, делаем всe возможное, чтобы команда выигрывала.

– Чем Слишкович влюбляет? Он расслабил игроков?

– Немножко упростил игру. Отчасти упростил быт. Может быть, это тоже как-то повлияло. Потому что мелочей в футболе не бывает, как вы знаете.