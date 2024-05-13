Хлусевич рассказал, что Слишкович изменил в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил работу и.о. главного тренера команды Владимира Слишковича.
– Хочется, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»?
– Все хотят по-разному. Как получится, так и будет. Мы, футболисты, делаем всe возможное, чтобы команда выигрывала.
– Чем Слишкович влюбляет? Он расслабил игроков?
– Немножко упростил игру. Отчасти упростил быт. Может быть, это тоже как-то повлияло. Потому что мелочей в футболе не бывает, как вы знаете.
- Слишкович в апреле в качестве и.о. сменил Гильермо Абаскаля.
- У «Спартака» 7 матчей подряд без поражений.
- Завтра, 15 мая, «Спартак» проведет кубковый матч против «Балтики».
Источник: «Чемпионат»