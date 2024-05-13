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    • Личка ответил на вопрос о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»

    Личка ответил на вопрос о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слухи, что нападающий Константин Тюкавин летом может отправиться в клуб из Европы.

    – Вы расстроитесь, если европейский клуб заберет Тюкавина этим летом?

    – Это футбольная жизнь. Тюкавин – молодой парень, как Арсен Захарян, как Саба Сазонов. Если придет с предложением команда, например, из Испании, которая даст Константину шанс показать себя в Европе, то решать будет руководство клуба совместно с игроком.

    Если будет решение о переходе, можно будет только пожелать удачи. Там он будет представлять российский футбол. Но я рад, что сейчас Костя у нас.

    • Тюкавин с 15 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • В прошлом году игрок продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
    • Тюкавин – самый дорогой российский форвард (12 миллионов евро).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    алдан2014
    1715603478
    Вопрос не прост. В Европе по разному к нашему брату относятся
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    sined1951
    1715607885
    Если уедет, то скорее всего в Турцию.
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