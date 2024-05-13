Личка ответил на вопрос о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слухи, что нападающий Константин Тюкавин летом может отправиться в клуб из Европы.

– Вы расстроитесь, если европейский клуб заберет Тюкавина этим летом?

– Это футбольная жизнь. Тюкавин – молодой парень, как Арсен Захарян, как Саба Сазонов. Если придет с предложением команда, например, из Испании, которая даст Константину шанс показать себя в Европе, то решать будет руководство клуба совместно с игроком.

Если будет решение о переходе, можно будет только пожелать удачи. Там он будет представлять российский футбол. Но я рад, что сейчас Костя у нас.