Лещенко ответил, что готов сделать в случае чемпионства «Динамо»

Народный артист России, фанат «Динамо» Лев Лещенко высказался о ситуации в команде.

«Думаю, Личка поднакачает футболистов «Динамо» перед двумя решающими матчами, потому что игру с «Балтикой» вырвали чудом. Играли неважно – как-то немотивировано, на классе пытались победить. Энергия появилась, только когда запахло поражением.

У «Динамо» нет стабильности. Карраскаль, Бителло и Лаксальт играют то хорошо, то не очень. Это лежит в области психологии – нет куража, настроя, боевого духа. По игре с «Балтикой», кроме Тюкавина, Нгамале и Скопинцева, выделить некого.

Меня одолевали сомнения, что доживу до чемпионства «Динамо». Но думал, что было бы неплохо победить в РПЛ. Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом событии», – сказал Лещенко.