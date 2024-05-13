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    • Лещенко ответил, что готов сделать в случае чемпионства «Динамо»

    Лещенко ответил, что готов сделать в случае чемпионства «Динамо»

    Народный артист России, фанат «Динамо» Лев Лещенко высказался о ситуации в команде.

    «Думаю, Личка поднакачает футболистов «Динамо» перед двумя решающими матчами, потому что игру с «Балтикой» вырвали чудом. Играли неважно – как-то немотивировано, на классе пытались победить. Энергия появилась, только когда запахло поражением.

    У «Динамо» нет стабильности. Карраскаль, Бителло и Лаксальт играют то хорошо, то не очень. Это лежит в области психологии – нет куража, настроя, боевого духа. По игре с «Балтикой», кроме Тюкавина, Нгамале и Скопинцева, выделить некого.

    Меня одолевали сомнения, что доживу до чемпионства «Динамо». Но думал, что было бы неплохо победить в РПЛ. Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом событии», – сказал Лещенко.

    • «Динамо» в 4 очках от титула.
    • Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».
    • «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:19
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1715586273
    пиши, Лёва, пиши
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    Roma56
    1715586435
    У Лещенко про День Победы отличная песня
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    kvm
    1715587448
    побриться налысо...
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    SPACE TRUCKIN
    1715588395
    ну неплохо бы было - в стиле брутал дэт весёлую песенку...))....неожиданно...
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    Алексей З
    1715592279
    Хотелось бы чтобы Динамо стало Чемпионством , но команда испытавыет такие же проблемы как Зенит. Засилье иностранцев !!! Они не знают о Лещенко, душой не прочувствовали эти 48 лет без чемпионства, они просто в командировке. Как через переводчика донести то что в школах клуба рассказывают ?
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    алдан2014
    1715594717
    Здоровья вам Лев Валерьянович! Теперь только импотенты не болеют за Динамо в этом сезоне,и тех обещали без баланды оставить
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    Plyash
    1715602076
    Ну как,Динамики? Ради новой песни о Вас,а будет она замечательная,это вне всякого сомнения,готовы "умереть" на поле? Как говорится,со щитом или на щите...Это будет победа на века.Удачи.
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