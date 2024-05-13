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    Семин дал совет Тюкавину по дальнейшей карьере

    Бывший игрок и тренер «Динамо» Юрий Семин призвал форварда команды Константина Тюкавина покинуть РПЛ.

    «Тюкавину надо пробовать себя в одном из зарубежных чемпионатов. Он уже готов для этого. Но для этого надо, чтобы его пригласили в какой-нибудь иностранный клуб.

    Нужно, чтобы его увидел главный тренер, который готов будет поставить футболиста на определенную позицию в своей команде. Но какой зарубежный чемпионат ему подойдет по стилю, я оценить не могу», – сказал Сeмин.

    • Тюкавин с 15 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • В прошлом году игрок продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
    • Тюкавин – самый дорогой российский форвард (12 миллионов евро).

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1715594029
    Чемпионат Таджикистана, ему подойдёт. :)))
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