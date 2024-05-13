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    Линекер объяснил свою критику в адрес Израиля

    Бывший английский футболист Гари Линекер рассказал, почему публично критикует действия Израиля в конфликте с Палестиной.

    «Существует большое давление, призывающее людей молчать, поэтому я понимаю, почему большинство людей воздерживаются [от высказываний на эту тему], но сейчас я потихоньку старею, я в достаточной безопасности и не могу молчать о том, что происходит.

    Я думаю, что это просто ужасно, и теперь все говорят: «О, похоже, в Рафахе началось», туда отправили войска. Так что я не понимаю, почему тебя считают антисемитом, если ты говоришь, что то, что делает Израиль, неправильно.

    Но какой бы ни была причина, с чего бы это ни началось, мы все знаем, что история этого региона началась задолго до 7 октября. Но то, что происходит, действительно ужасно.

    И я постоянно плачу, когда вижу определенные изображения в социальных сетях», – сказал Линекер.

    • Конфликт обострился прошлой осекнью.
    • Сейчас израильские силы ведут боевые действия в Рафахе на юге сектора Газа.
    • Из-за этого город покинули более 100 тысяч жителей.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1715600637
    Кровопролитие плохо везде, и в Палестине и в Украине.
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    алдан2014
    1715603569
    Респект и уважение
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