Линекер объяснил свою критику в адрес Израиля

Бывший английский футболист Гари Линекер рассказал, почему публично критикует действия Израиля в конфликте с Палестиной.
«Существует большое давление, призывающее людей молчать, поэтому я понимаю, почему большинство людей воздерживаются [от высказываний на эту тему], но сейчас я потихоньку старею, я в достаточной безопасности и не могу молчать о том, что происходит.
Я думаю, что это просто ужасно, и теперь все говорят: «О, похоже, в Рафахе началось», туда отправили войска. Так что я не понимаю, почему тебя считают антисемитом, если ты говоришь, что то, что делает Израиль, неправильно.
Но какой бы ни была причина, с чего бы это ни началось, мы все знаем, что история этого региона началась задолго до 7 октября. Но то, что происходит, действительно ужасно.
И я постоянно плачу, когда вижу определенные изображения в социальных сетях», – сказал Линекер.
- Конфликт обострился прошлой осекнью.
- Сейчас израильские силы ведут боевые действия в Рафахе на юге сектора Газа.
- Из-за этого город покинули более 100 тысяч жителей.