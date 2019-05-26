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Кевин Миральяс
Статистика
Кевин Миральяс - статистика
Завершил карьеру
5 октября 1987 (38), Льеж
#87 | Нападающий
178 см | 71 кг
Бельгия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Греция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
17
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
0 : 0
26.05.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1 : 0
19.05.2019
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 1
11.05.2019
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
1 : 0
05.05.2019
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0 : 1
29.04.2019
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
2 : 1
20.04.2019
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
0 : 0
14.04.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 1
07.04.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 2
03.04.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1 : 1
31.03.2019
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
2 : 1
15.03.2019
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1 : 1
10.03.2019
Лацио
Был в запасе
61'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
3 : 1
03.03.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
0 : 0
09.02.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1 : 1
03.02.2019
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3 : 4
27.01.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
3 : 3
20.01.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0 : 0
29.12.2018
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0 : 1
22.12.2018
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 1
16.12.2018
Эмполи
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3 : 3
09.12.2018
Фиорентина
76' - 90'
90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0 : 3
01.12.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
0 : 0
25.11.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
1 : 1
09.11.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
1 : 1
03.11.2018
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Торино
1 : 1
27.10.2018
Фиорентина
1' - 90'
77'
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
1 : 1
21.10.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
2 : 0
30.09.2018
Аталанта
54' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2 : 1
25.09.2018
Фиорентина
1' - 90'
84'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
1 : 1
19.09.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
15.09.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 0
02.09.2018
Удинезе
Был в запасе
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