Статистика по турнирам

Бельгия. Про-Лига 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Греция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008