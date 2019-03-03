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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Фиорентина
Аталанта - Фиорентина: обзор матча 03 марта 2019
Аталанта
03.03.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 1
Завершен
Фиорентина
28'
Й. Иличич
34'
А. Гомес
59'
Р. Госенс
3'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Фиорентина
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
86'
81'
Желтая карточка
Ж. Верету
Желтая карточка
М. де Рон
69'
ГОЛ! 3:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Т. Кастань
59'
Желтая карточка
Р. Фройлер
42'
Желтая карточка
А. Масиелло
35'
ГОЛ! 2:1!
А. Гомес
34'
ГОЛ! 1:1!
Й. Иличич
Пас отдал
Р. Фройлер
28'
6'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
6
Джимсити
5
Масиелло
21
Кастань
8
Госенс
15
де Рон
23
Манчини
8
Фройлер
10
Гомес
91
Сапата
72
Иличич
3-2-1-1-2
40
Лафон
2
Пеццелла
11
Чеккерини
31
Миленкович
16
Лорини
3
Бираги
17
Верету
14
Кьеза
18
Симеоне
10
Муриэль
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
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