Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 20 апреля 2019
Ювентус
20.04.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
37'
А. Сандро
53'
Г. Пеццелла (АГ)
6'
Н. Миленкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
80'
Желтая карточка
Жерсон
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Г. Пеццелла
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Сандро
Пас отдал
М. Пьянич
37'
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Миленкович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Фиорентина
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
24
Ругани
2
Канселу
23
Джан
8
Матюиди
15
Пьянич
7
Куадрадо
10
Бернардески
7
Роналду
4-3-1-2
40
Лафон
11
Чеккерини
2
Пеццелла
31
Миленкович
17
Ганцко
24
Бенасси
17
Верету
6
Дабо
14
Кьеза
18
Симеоне
87
Миральяс
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ювентус
Фиорентина
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+