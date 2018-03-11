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    Майкл Мансьенн - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Майкл
    Фамилия Мансьенн
    Команда Нью-Инглэнд Революшн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 января 1988 (35 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 27 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 3:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    28.04.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    24.04.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Барнсли (Барнсли)
    21.04.2018 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    73'
    14.04.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    10.04.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Брентфорд (Лондон)
    07.04.2018 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.03.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    17.03.2018 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    11.03.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    06.03.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    03.03.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    24.02.2018 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:5 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    10.02.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    03.02.2018 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    70'
    30.01.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:3 Престон (Престон)
    20.01.2018 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    13.01.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    01.01.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.12.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Сандерленд (Сандерленд)
    26.12.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:3 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    90'
    23.12.2017 1' -90' Престон (Престон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    16.12.2017 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    09.12.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:2 Болтон (Болтон)
    02.12.2017 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 4:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.11.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Кардифф (Кардифф)
    21.11.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    18.11.2017 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    04.11.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    31.10.2017 1' -90' Рединг (Рединг) 3:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    28.10.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.10.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    15.10.2017 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.09.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    26.09.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:3 Фулхэм (Лондон)
    23.09.2017 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.08.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Лидс (Лидс)
    19.08.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    15.08.2017 1' -90' Барнсли (Барнсли) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30'
    12.08.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    04.08.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Миллуолл (Лондон)
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