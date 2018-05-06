Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Майкл Мансьенн - статистика

Завершил карьеру
8 января 1988 (38)
#28 | Защитник
184 см | 80 кг
Англия | Сейшелы
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
27
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Болтон
3 : 2
06.05.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
28.04.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
24.04.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Кардифф
2 : 1
21.04.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
73'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
14.04.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
10.04.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Мидлсбро
2 : 0
07.04.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Миллуолл
2 : 0
30.03.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
17.03.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
11.03.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Норвич Сити
0 : 0
06.03.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
03.03.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 5
24.02.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
10.02.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Фулхэм
2 : 0
03.02.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
30.01.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
20.01.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
13.01.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лидс
0 : 0
01.01.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
30.12.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
26.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Престон
1 : 1
23.12.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
2 : 1
16.12.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
09.12.2017
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ипсвич Таун
4 : 2
02.12.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.11.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
21.11.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
18.11.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
4 : 0
04.11.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
3 : 1
31.10.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Халл Сити
2 : 3
28.10.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
21.10.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Дерби Каунти
2 : 0
15.10.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
30.09.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
26.09.2017
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
2 : 1
23.09.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.08.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.08.2017
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Барнсли
2 : 1
15.08.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
30'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брентфорд
3 : 4
12.08.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
04.08.2017
Миллуолл
1' - 90'
Главные новости
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
1
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
1
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
14
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
6
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+