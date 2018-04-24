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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Барнсли
Ноттингем Форест - Барнсли: обзор матча 24 апреля 2018
Ноттингем Форест
24.04.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
3 : 0
Завершен
Барнсли
26'
Л. Томлин
36'
Б. Бреретон
90'
А. Веллиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Барнсли
ГОЛ! 3:0!
А. Веллиос
90'
Желтая карточка
А. Гедиура
87'
53'
Желтая карточка
А. Джексон
ГОЛ! 2:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
Л. Томлин
36'
ГОЛ! 1:0!
Л. Томлин
Пас отдал
М. Кэш
26'
Желтая карточка
Д. Фокс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Барнсли
15
Димитри Каваре
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Барнсли
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Адам Дэвис
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ПВ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Капино
13
Фокс
28
Мансьенн
2
Личай
29
Фуэнтес
2
Кэш
6
Гедиура
26
Уотсон
23
Бридкатт
22
Бреретон
17
Томлин
4-4-2
5
Джексон
6
Линдсэй
15
Пинильос
15
Каваре
20
Монкур
20
Гарднер
44
Поттс
7
Хэммилл
19
Мур
9
МакБарни
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Барнсли
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
11
Коннор Мэхони
ПВ
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Адам Дэвис
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Адам Дэвис
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Ноттингем Форест - Барнсли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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