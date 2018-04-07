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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ноттингем Форест
Мидлсбро - Ноттингем Форест: обзор матча 07 апреля 2018
Мидлсбро
07.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
7'
Д. Айяла
31'
С. Даунинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Р. Шоттон
57'
34'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
ГОЛ! 2:0!
С. Даунинг
31'
13'
Желтая карточка
К. Доуэлл
ГОЛ! 1:0!
Д. Айяла
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
17
Ли Томлин
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
7
Адам Клэйтон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Рэндольф
5
Шоттон
23
Гибсон
32
Фрэнд
4
Айяла
17
Бешич
16
Хаусон
7
Лидбиттер
19
Даунинг
24
Траоре
45
Бэмфорд
3-3-1-3
25
Пантилимон
13
Фокс
2
Фигейреду
2
Дариква
26
Уотсон
4
Коулбэк
23
Осборн
26
Доуэлл
11
Лолли
27
Веллиос
17
Томлин
Остались в запасе
Мидлсбро
Ноттингем Форест
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
22
Бен Бреретон
ЛВ
1
Стефанос Капино
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
1
Стефанос Капино
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Мидлсбро - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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