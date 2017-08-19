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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Мидлсбро
Ноттингем Форест - Мидлсбро: обзор матча 19 августа 2017
Ноттингем Форест
19.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
16'
Б. МакКэй
80'
Д. Мерфи (П)
83'
Б. Гибсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Мидлсбро
83'
ГОЛ! 2:1!
Б. Гибсон
Пас отдал
Д. Фрай
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Мерфи
80'
76'
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
63'
Желтая карточка
Д. Фрай
39'
Желтая карточка
А. Клэйтон
Желтая карточка
А. Траоре
19'
ГОЛ! 1:0!
Б. МакКэй
Пас отдал
К. Доуэлл
16'
Желтая карточка
Т. Дариква
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
20
Зак Клоу
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-3-1-2
13
Смит
2
Дариква
5
Миллс
2
Траоре
6
Уорролл
23
Осборн
41
Бухалакис
8
Воган
26
Доуэлл
9
Мерфи
19
МакКэй
4-3-3
12
Рэндольф
23
Гибсон
23
Фрай
29
Кристи
32
Фрэнд
7
Клэйтон
16
Хаусон
28
Форшоу
39
Жестеде
27
Ассомбалонга
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Мидлсбро
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Зак Клоу
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
14
Коннор Робертс
ПЗ
1
Димитриос Константопулос
ВР
2
Фабио
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Зак Клоу
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
1
Димитриос Константопулос
ВР
2
Фабио
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Ноттингем Форест - Мидлсбро
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
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Ноттингем Форест
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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