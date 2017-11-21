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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Норвич Сити
Ноттингем Форест - Норвич Сити: обзор матча 21 ноября 2017
Ноттингем Форест
21.11.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
77'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Норвич Сити
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
М. Карайол
77'
65'
Желтая карточка
Х. Рид
Желтая карточка
Л. Бридкатт
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
28
Марсель Франке
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-3-1-2
13
Смит
2
Дариква
28
Мансьенн
2
Личай
6
Уорролл
23
Осборн
8
Воган
23
Бридкатт
26
Доуэлл
9
Мерфи
19
МакКэй
3-3-1-2
1
Ганн
12
Пинту
4
Хэнли
5
Клозе
14
Хулахан
8
Вранчич
6
Рид
10
Мэддисон
23
Уоткинс
7
Оливейра
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Норвич Сити
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
28
Марсель Франке
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
28
Марсель Франке
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Ноттингем Форест - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
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Ноттингем Форест
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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