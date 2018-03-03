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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити: обзор матча 03 марта 2018
Ноттингем Форест
03.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
6'
Д. Лолли
79'
М. Кэш
87'
М. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Моррисон
83'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
ГОЛ! 2:0!
М. Кэш
Пас отдал
Б. Осборн
79'
Желтая карточка
Т. Дариква
67'
28'
Желтая карточка
М. Моррисон
ГОЛ! 1:0!
Д. Лолли
Пас отдал
Л. Томлин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Шейх Ндойе
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-3-1-2
25
Пантилимон
2
Дариква
2
Фигейреду
13
Фокс
2
Кэш
23
Осборн
4
Коулбэк
26
Уотсон
22
Бреретон
17
Томлин
11
Лолли
4-1-4-1
13
Стокдейл
6
Дженкинсон
6
Дин
2
Колен
5
Моррисон
16
Лоу
19
Магома
8
Гарднер
34
Адамс
8
Кифтенбельд
20
Галлахер
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бирмингем Сити
26
Киран Доуэлл
АП
1
Стефанос Капино
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
1
Стефанос Капино
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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