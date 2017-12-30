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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Сандерленд
Ноттингем Форест - Сандерленд: обзор матча 30 декабря 2017
Ноттингем Форест
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
40'
Э. МакГиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Сандерленд
Желтая карточка
А. Траоре
82'
40'
ГОЛ! 0:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
А. Мэтьюз
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Дэвид Воган
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
3-3-2-2
13
Смит
6
Уорролл
2
Личай
28
Мансьенн
23
Осборн
41
Бухалакис
8
Воган
22
Бреретон
26
Доуэлл
19
МакКэй
9
Мерфи
3-2-2-2-1
87
Рюйтер
22
Лав
36
Уилсон
3
Браунинг
16
О'Ши
2
Мэтьюз
24
Гибсон
10
Хонимэн
20
МакМанаман
46
МакГиди
9
Майя
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Сандерленд
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Ноттингем Форест - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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