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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бристоль Сити
Ноттингем Форест - Бристоль Сити: обзор матча 28 апреля 2018
Ноттингем Форест
28.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бристоль Сити
64'
Желтая карточка
Ф. Филдинг
Желтая карточка
Д. Коулбэк
45'
+2
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Крис Коэн
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
3-4-3
1
Капино
28
Мансьенн
2
Дариква
13
Фокс
23
Осборн
41
Бухалакис
4
Коулбэк
6
Гедиура
9
Мерфи
17
Томлин
11
Лолли
3-2-1-2
34
Филдинг
17
Бэйкер
44
Флинт
23
Брайан
7
Пак
8
Смит
14
Рид
35
Патерсон
18
Дьедиу
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Крис Коэн
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
15
Люк Стил
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Крис Коэн
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ноттингем Форест - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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