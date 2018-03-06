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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ноттингем Форест
Норвич Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 06 марта 2018
Норвич Сити
06.03.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Д. Мэддисон
90'
86'
Желтая карточка
Т. Дариква
85'
Желтая карточка
Б. Уотсон
Желтая карточка
А. Теттей
84'
81'
Желтая карточка
Б. Бреретон
44'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
34'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
2-3-1-1
1
Ганн
4
Хэнли
5
Клозе
6
Рид
6
Теттей
78
Ляйтнер
10
Мэддисон
23
Мерфи
4-3-2-1
25
Пантилимон
2
Кэш
2
Фигейреду
2
Дариква
13
Фокс
4
Коулбэк
26
Уотсон
23
Осборн
26
Доуэлл
22
Бреретон
11
Лолли
Остались в запасе
Норвич Сити
Ноттингем Форест
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
1
Стефанос Капино
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Норвич Сити - Ноттингем Форест
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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